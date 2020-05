Il compagno la uccide con un’ascia e la seppellisce nel giardino di casa, Lorena muore a 37 anni

Era scomparsa da qualche giorno, in realtà era stata uccisa dal fidanzato. Lorena Elizabeth Quilogran, 37 anni, è stata uccisa con un’ascia e sepolta in giardino dal compagno, Ramón Horacio Báe di 48 anni. La famiglia ha lanciato l’allarme dopo che non la sentiva da qualche giorno e quando sono scattate le indagini è stata trovata cadavere nel giardino di casa sua.

Alla famiglia l’uomo aveva detto che era uscita per fare una passeggiata e non l’aveva più vista tornare. Subito è scattata la denuncia e le ricerche. Quando i militari si sono concentrati sull’abitazione di Ascensión, nella provincia nord di Buenos Aires, e nel giardino l’uomo è crollato, come riporta la stampa locale, e ha confessato di averla prima uccisa con un’ascia e poi sepolta dietro la loro abitazione.

Il delitto ha sconvolto la famiglia della donna che ha ricordato Lorena su Facebook. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Il caso della 37enne non è il primo in Argentina dall’inizio del lockdown, momento dal quale sono aumentati i casi di violenza domestica.

Venerdì 8 Maggio 2020

