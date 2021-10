Il Comunale di Bologna riprende il ciclo Parliamo d’opera

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 05 OTT – Ripartono gli appuntamenti “Parliamo d’Opera”, un ciclo aperto al pubblico pensato per

dialogare con personalità di spicco del mondo dello spettacolo e

della cultura intorno a temi e contenuti delle opere presenti in

cartellone nella stagione autunnale del Teatro Comunale di

Bologna. David Riondino, Giancarlo De Cataldo, Elena Bucci,

Alessandro Fullin e Michela Murgia sono gli ospiti dei cinque

incontri, previsti alle 18 nel Foyer Respighi del Comunale dal 6

ottobre al 7 dicembre, moderati dal Sovrintendente Fulvio

Macciardi.

Ad aprire la rassegna il 6 ottobre, aspettando ‘Il barbiere

di Siviglia’ di Rossini (in scena dal 17 al 23 ottobre), è lo

scrittore e attore David Riondino con l’incontro dal titolo ‘L’opera e la commedia dell’arte’, che svelerà la stretta

connessione tra l’opera buffa italiana e la tradizione della

commedia dell’arte: due tipologie di spettacolo che hanno reso

celebre l’Italia nel mondo.

Gli incontri, a ingresso gratuito e su prenotazione tramite

il sito www.tcbo.it, saranno trasmessi anche in diretta

streaming sulla pagina Facebook del Tcbo. (ANSA).



