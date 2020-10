Il Covid non ferma il Rally Italia Talent, ecco i campioni 2020

(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Talento, passione e tanta voglia di

mettersi alla prova e tutto nonostante le tante problematiche

dovute all’emergenza Covid 19. Si è chiusa così l’edizione 2020,

la settima, dell’Aci Rally Italia Talent che con la finale

andata in scena all’ Adria International Raceway ha decretato i

suoi vincitori nelle sue diverse categorie dalla Ability ai

licenziati passando per la femminile e la young. All’insegna

dello slogan #rallypertutti sono stati 35 gli aspiranti piloti

e 35 i navigatori provenienti da tutte le regioni italiane: tra

questi 16 le presenze in rosa e 13 i minorenni che si sono

sfidati a bordo delle Suzuki Swift Sport Hybrid, gommate Toyo,

scelte da Aci Rally Italia Talent 2020 come auto ufficiali per

vincere gli importanti premi nelle categorie previste dal

regolamento. La vittoria darà l’opportunità di correre come

piloti e navigatori ufficiali nei Campionati o nei Trofei

titolati Aci Sport sempre con vetture Suzuki. Per la prima

volta, hanno partecipato alla Finale, grazie all’iniziativa

Rally Italia Talent Ability, anche 6 disabili scelti tra gli

oltre 100 che hanno partecipato gratuitamente alle selezioni

regionali ed alla semifinale per permettere loro di affrontare

le prove di destrezza e di sfidare gli altri concorrenti ad armi

pari grazie a una Suzuki Swift speciale messa a loro

disposizione, con un allestimento studiato con la collaborazione

dell’azienda Handytech di Moncalvo d’Asti e del Gruppo Hap. La

sfida si è svolta con tutte le misure di sicurezza e prevenzione

Covid, finalisti e staff hanno dovuto presentare la negatività

del tampone effettuato entro 72 ore prima dell’evento. “Un

grazie particolare – affermano gli organizzatori – al presidente

Aci, Sticchi Damiani, al direttore per lo Sport in ACI, Ferrari,

al direttore Generale di Aci Sport, Rogano e al presidente della

Commissione Rally, Settimo”. Nonostante l’emergenza Covid 19

quella del 2020 è stata l’edizione record con oltre 10.500

iscritti, grazie al patrocinio di ACI e della FIA, in

collaborazione con Suzuki Italia, Generali Italia, Toyo Italia e

Stilo. E la sfida continua: sono già aperte le iscrizioni online

per la 8^ edizione sul sito www.rallyitaliatalent.it. (ANSA).



