Il Decameron secondo Pizzirani a San Giovanni in Persiceto

(ANSA) – BOLOGNA, 02 APR – Reduce dalle riprese del Dante di

Pupi Avati, in cui ha interpretato il sommo poeta da anziano,

l’attore e regista bolognese Giulio Pizzirani si cimenterà

domani al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto, appena

fuori Bologna, con l’atro grande poeta italiano, Giovanni

Boccaccio e il Decamerone.

Assieme a Fernando Pannullo, Pizzirani ha inatti adattato in

lingua italiana e non del ‘300 una decina di novelle fra le più

piccanti e divertenti creando “Decameron suite”, una piéce

amblentata negli anni 20/30 del ‘900. La colonna sonora ispirata

all’Età del jazz, molto suggestiva e trascinante, farà da filo

conduttore sottolineando i passaggi fra le varie novelle.

“Decameron suite”, prodotta dalla Compagnia della Corona,

racconta la letteratura del diletto borghese, celebra le donne,

i convegni amorosi e gli uomini che vissero, senza pentirsi e

senza stancarsi mai, tra “guerre, femmine e giuoco”. Tra questi

c’è il Saladino, sultano di Babilonia che, anziché compiere

incantamenti miracolosi come il volo magico sul tappeto, vive

circondato da piaceri d’ogni tipo; lo sciocco Calandrino,

turlupinato dai lesti compari di ventura; Rustico, l’eremita

sfiancato dagli amplessi con Alibech o Giletta, scaltra a

ordinare uno strategico piano per conquistare i sensi e il cuore

di Beltramo. Dedicato alle “carissime donne” e all’amore che non “move il sole e l’altre stelle” ma è forza irriducibile

sprigionata attraverso intrecci comici e grotteschi, Decameron

Suite è uno spettacolo polifonico che racconta, attraverso

novelle erotiche e spudorate, un mondo in cui il corpo è

assoluto protagonista e la morale del tempo è messa alla

berlina. Assieme a Pizzirani, in scena ci saranno anche Miriam

Burlaschi, Saverio Mazzoni, Valentina Fabbretti, Luca

Mazzamurro, Elisa Grassilli, Tommaso Montanari, Evelina Volta,

Gianandrea Rubini e Angelo Schiavi. (ANSA).



