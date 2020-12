Il derby di Madrid è Real, l’Atletico battuto 2-0

(ANSA) – ROMA, 12 DIC – Il Real Madrid vince il derby della

capitale spagnola, valido per 13/a giornata della Liga. Al Di

Stefano di Valdebebas finisce 2-0 la sfida fra i ‘blancos’ e

l’Atletico: hanno deciso il match i gol di Casemiro al 15′ e

l’autorete del portiere ‘colchonero’ Oblak al 18′ del secondo

tempo.

Adesso la squadra di Zinedine Zidane è terza in classifica, a

-3 dall’Atletico Madrid, ancora primo nella Liga. Il Real ha

comunque giocato una partita in più dei ‘cugini’ guidati da

Diego Simeone. Domani la vetta della graduatoria può tuttavia

tornare nelle mani della Real Sociedad, se la squadra basca

dovesse battere in casa l’Eibar, nel derby basco programmato

alle 14. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte