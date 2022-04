Il diario dell’inviato ANSA Il food market di Odessa

19 aprile, 12:41 Cronaca

La corrispondenza di Lorenzo Attianese dall’interno del Food Market di Odessa. ‘Atmosfere anni Cinquanta all’interno del mercato di Odessa, ora trasformato in centro di accoglienza e di smistamento per i soldati’ spiega nella diretta. All’interno del mercato c’è un gruppo che canta anche una canzone in italiano ‘Due soldi’ proprio in onore del nostro inviato. All’interno del mercato cibo, vestiti, medicine e generi di prima necessità per i soldati. ‘Ma anche lettere e cartoline con messaggi del tipo: Non ci arrenderemo mai’

LA DIRETTA