Il doodle di Google dedicato a Israel Kamakawiwo’ole – VIDEO

Il doodle di Google oggi è dedicato a Israel Ka?ano?i Kamakawiwo’ole (nato ad Honolulu, Hawaii, il 20 maggio 1959 e morto, sempre ad Honolulu, il 26 giugno 1997).

Il cantante e musicista è divenuto famoso nel 1993 con la pubblicazione dell’album Facing Future contenente il medley delle canzoni Over the Rainbow (interpretata da Judy Garland e inserita nella colonna sonora del film Il mago di Oz) e What a Wonderful World (standard portato al successo da Louis Armstrong) eseguito in una versione con accompagnamento all’ukulele.

VIDEO

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte