Il dopo Koeman comincia con un pari, Barcellona-Alaves 1-1

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Il dopo Ronald Koeman, per il

Barcellona, comincia con un pareggio casalingo (1-1) con

l’Alaves, nella partita della 12/a giornata della Liga. I

blaugrana guidati da Sergi (nuovo allenatore a interim dopo

l’esonero dell’olandese) non sono stati certo fortunati, come

del resto dimostrano gli infortuni ad Sergio Aguero (problema al

torace) e Gerald Piqué (guaio muscolare), che adesso sono a

rischio per la Champions. Il Barcellona era passato in vantaggio

con Memphis Depay, dopo 5′ della ripresa, ma è stato raggiunto

da Rioja che ha dribblato pure il portiere Ter Stegen prima di

insaccare. Inutile il palo di Depay nel finale: l’1-1 non è più

cambiato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte