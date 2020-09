Il duro sfogo di Salvini su Conte: “Il suo silenzio mi ha stupito”

La violenta aggressione subita da Matteo Salvini a Pontassieve nella giornata di ieri ha scosso gli umori della politica e non solo. A parte la camicia a brandelli e due rosari strappati dal collo, il leader della Lega non ha riportato nessun danno. Ciò non sminuisce la violenza di un gesto figlio del flusso d’odio initerrotto degli ambienti di sinistra verso Matteo Salvini, che dai social si sta pericolosamente spostando nella vita reale. Molti i messaggi di solidarietà ricevuti dal primo esponente della Lega, che si trova in Toscana per sostenere la candidatura di Susanna Ceccardi alle elezioni regionali. Tanti i politici che, bipartisan, hanno condannato l’aggressione ma all’appello manca il messaggio di Giuseppe Conte.

“ Ieri mi ha stupito il silenzio del premier Conte: il leader dell’opposizione aggredito e il presidente del Consiglio che non dice nulla “, ha affermato questa mattina Matteo Salvini in diretta su Rai3 ad Agorà. “ A casa mia qualcosa la dice “, ha continuato il leader della Lega, dopo aver ringraziato tutti gli altri esponenti che hanno speso parole di solidarietà, compreso il ministro dell’Interno: “ Mi ha fatto piacere la manifestazione di solidarietà della ministra dell’Interno Lamorgese “. Nel clamore mediatico scatenato dall’aggressione, che Matteo Salvini liquida come “ gesto isolato “, fa rumore il silenzio del Presidente del Consiglio, che nel suo ruolo rappresenta tutti gli italiani. Il telefono di Matteo Salvini, ieri, ha continuato a suonare. Oltre ai politici e ai rappresentanti di governo, sono tantissimi i messaggi che il leader della Lega ha ricevuto dopo essere stato assaltato a Pontassieve. Non ha fatto una piega Matteo Salvini dopo l’aggressione, è rimasto fedele alla linea del basso profilo che ha deciso di seguire per questa campagna elettorale. “ Vado avanti, non cerco vendetta nei confronti di questa persona, che evidentemente aveva dei problemi. Io non ho mosso un dito, perchè era una signora. So solo che lavora per il Comune. Comunque andiamo avanti, anche perchè in Toscana sto incontrando gente stupenda, sia che la pensi come me sia che non la pensi come me “, ha ribadito ad Agorà, senza però tralasciare le parole del sindaco di Pontassieve, che poco prima del suo arrivo lo aveva etichettato come “ persona non gradita “.