Il Fellini Museum di Rimini inaugura il Palazzo del Fulgor

(ANSA) – RIMINI, 12 DIC – Il Fellini Museum si completa la

sera del 12 dicembre, con l’apertura al pubblico della sede di

Palazzo del Fulgor, preceduta e accompagnata da uno spettacolo

di videomapping in piazza Malatesta (prenotazione obbligatoria

su www.fellinimuseum.it). Riallestito a fini espositivi,

l’edificio settecentesco del leggendario cinema Fulgor completa

quindi il polo museale inaugurato lo scorso 19 agosto nelle sale

di Castel Sismondo. Il Fulgor, cinema amato da Fellini nei suoi anni giovanili, è

oggi un luogo di studio e ricerca sul cinema, aperto a un

pubblico. Al primo piano il visitatore ha la possibilità,

attraverso un archivio digitale, di muovere i primi passi nel

grande repertorio di disegni, lettere e testimonianze che

compongono il Fondo Federico Fellini del Comune di Rimini.

Materiali digitalizzati che, esposti in parte anche in originale

nelle sale dello stesso Palazzo o a Castel Sismondo, possono

essere visionati. Al secondo piano, nella Stanza delle parole,

si ascolta la voce del regista, nel Cinemino si può rivedere

l’intera opera del maestro. Inserito dal ministero della Cultura tra i grandi progetti

nazionali dei beni culturali, con il patrocinio della Rai, il

Fellini Museum si dipana lungo tre punti cardine del centro

storico di Rimini: Castel Sismondo, la rocca malatestiana del

Quattrocento, Palazzo del Fulgor, un edificio di origine

settecentesca, il cinema immortalato in Amarcord e ora

riallestito con le scenografie progettate da Dante Ferretti e

Piazza Malatesta, una grande area urbana, con porzioni a verde e

arene per spettacoli. (ANSA).



