“Giorgetti verso le dimissioni”. Così titola Il Foglio online raccontando che il capo delegazione della Lega al governo e ministro per lo Sviluppo economico sarebbe pronto a lasciare l’esecutivo. “Per alcuni questa giornata porta al Quirinale per me porta a casa”, era stato il suo commento a caldo subito dopo la notizia dell’intesa della maggioranza sul Mattarella bis.

