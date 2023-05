Il fondo Eqt acquista la maggioranza della rete di Wind

Condividi l'articolo

Eqt Infrastructure ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione del 60% nella società di nuova costituzione che possiederà e gestirà la rete mobile e fissa dell’operatore italiano di telecomunicazioni Wind Tre. Lo rende noto un comunicato dell’acquirente, nel quale si precisa che la transazione avviene sulla base di un ‘entreprise value’ di 3,4 miliardi.

La nuova società fornirà servizi di connettività wholesale a Wind Tre e ad altri operatori di telefonia mobile italiani, “diventando il principale player per copertura e capacità di rete mobile del Paese, gestendo così una parte essenziale dell’infrastruttura digitale nazionale”, aggiunge la nota.

Il fondo svedese Eqt Infrastructure “investirà nella rete della società e perseguirà opportunità di crescita innovative per accompagnare lo sviluppo dell’ecosistema digitale italiano, implementando contemporaneamente un programma di sostenibilità”.

L’attuale proprietario di Wind Tre, Ck Hutchison, rimarrà investitore insieme a Eqt e deterrà una quota del 40% nella società



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte