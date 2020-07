‘The future we want. Il futuro post covid-19 per gli adolescenti in Italia’ è il tema al centro del Forum ANSA in programma martedì 7 luglio. In collegamento da remoto il portavoce di Unicef Italia Andrea Iacomini insieme ad alcuni ragazzi che interverranno nel corso del forum, con osservazioni e domande. In studio il direttore dell’ANSA Luigi Contu con Simona Tagliaventi, giornalista delle Cronache italiane

