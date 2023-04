Condividi l'articolo

Prezzo del gas ancora in aumento: il future sul metano con consegna a maggio, spinto anche dalla corsa del petrolio, sul mercato di Amsterdam di riferimento per l’Europa ha chiuso la giornata in crescita del 7% rispetto alla chiusura di venerdì a 51 euro al megawattora.

Il gas è sui livelli dello scoppio della guerra in Ucraina, comunque lontanissimo dai picchi massimi dell’agosto scorso superiori ai 300 euro al megawattora.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte