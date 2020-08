Il Genoa vuole Italiano, lo Spezia chiede un indennizzo

(ANSA) – ROMA, 19 AGO – Lo Spezia vuole un indennizzo dal

Genoa per liberare l’allenatore Vincenzo Italiano, in pole

position per la panchina rossoblu nel prossimo campionato. Gli

aquilotti chiedono 2 milioni per il tecnico, legato ancora da un

anno di contratto. Adesso il Genoa avrebbe sondato Massimo

Carrera dell’Aek Atene, ma ci sarebbe anche Fabio Liverani,

appena sollevato dall’incarico col Lecce. Il Genoa vuole

aspettare fino a venerdì per trovare l’accordo su Italiano,

altrimenti cambierà obiettivo per la panchina. (ANSA).



