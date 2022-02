Il Getafe cala il tris con Unal e Alena, Levante ko

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 FEB – Una doppietta di Enes Unal e un gol

dell’ex centrocampista del Barcellona, Carles Alena, regalano al

Getafe la vittoria per 3-0 sul Levante, la seconda squadra di

Valencia, nell’anticipo della 23/a giornata della Liga. In

classifica la squadra allenata da Quique Sánchez Flores sale al

14/o posto, con 25 punti (uno in più del Granada), mentre il

Levante resta ultimo a 11 punti, a -6 dall’Alaves, che occupa la

penultima posizione. (ANSA).



—

