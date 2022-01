Il gigante di Plan de Corones sarà con il pubblico

Condividi l'articolo

Il comitato organizzatore della Coppa del mondo di sci femminile a Plan de Corones ha deciso di ammettere il pubblico alla gara del 25 gennaio. “Tutti noi vogliamo tornare a vivere una gara più normale possibile, garantendo il rispetto delle regole vigenti sarà possibile”, afferma il presidente del comitato organizzato Danny Kastlunger.

Martedì 25 gennaio, la pista Erta ospiterà il gigante femminile. Nell’ambito della zona vip saranno ammessi 500 spettatori tra sponsor, autorità e ospiti d’onore. Per l’accesso alla gara è richiesto il Super Green Pass. L’ampia zona è all’aperto, ha l’accesso controllato e non sarà permesso somministrare cibi e bevande. “Gli ulteriori 1.500 spettatori saranno ammessi nell’area a fianco della zona d’arrivo, che garantisce un’ampia superfice pro capite, in linea con le norme anti Covid-19. I titoli che garantiscono l’accesso sono tuttavia già tutti assegnati, così da sconsigliare a chi non ne fosse provvisto, di recarsi a San Vigilio di Marebbe per la gara. Per chi scia a Plan de Corones resta invece possibile fermarsi a bordo pista per assistere alla gara, rispettando le regole di comportamento ed evitando gli assembramenti”, informa una nota. Il programma prevede l’inizio della prima manche alle ore 10.30, mentre la seconda prova prenderà il via alle ore 13.30.



—

