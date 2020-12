Il gioco in Emilia Romagna e i due pilastri della tradizione: Trionfo e Petrangola

L’Emilia Romagna non è soltanto terra di grandi sportivi, di cantautori e di artisti, ma è anche la patria in cui sono nati diversi giochi di carte tutt’ora molto amati e patrimonio della regione. Non è un caso che fra i vari tipi di carte da gioco presenti in Italia ne esista un tipo prettamente romagnolo e di derivazione spagnola.

Il gioco in Italia fa parte della cultura da sempre

Prima di analizzare i due principali giochi della cultura romagnola, facciamo un piccolo preambolo. L'Italia è una nazione in cui il gioco è presente fin dall'antichità e ne abbiamo testimonianze a più riprese: dall'antica Roma in cui ci si divertiva a scommettere sulle corse delle bighe, passando per il periodo rinascimentale in cui si giocava prettamente in locande e osterie, fino alla consacrazione avuta con la fondazione della prima casa da gioco a Venezia nel 1638. Da allora, il gioco ha continuato ad essere importante in Italia.

Marafone Beccacino: sei di Ferrara o di Ravenna?

Se facciamo un passo indietro e ci addentriamo nella meravigliosa Emilia Romagna, vediamo che anche qui, nella regione che ha dato natali a tanti illustri personaggi della storia italiana passata e moderna, il gioco occupava, ed occupa, uno spazio importante nella cultura del posto. Tutti i romagnoli conosceranno il gioco di carte Marafone Beccacino, intrattenimento da tavola per quattro giocatori molto simile al Tressette. Tale gioco ha le sue differenziazioni: a Ferrara e provincia viene chiamato Trionfo, mentre nel ravennate viene conosciuto come Tri sett con taj’. Gioco in cui i partecipanti previsti sono due o al massimo quattro, ha nella sua variante ferrarese l’aggiunta di un giocatore per cui ogni partecipante riceve otto carte. Curiosità: il Trionfo è conosciuto anche in Inghilterra con il nome di Triumph. Lo scopo del gioco sostanzialmente è ottenere più punti di tutti: il punteggio normalmente accordato per aggiudicarsi la vittoria è 41, ma si può decidere in anticipo fra i giocatori e modificare il punteggio.

Petrangola: autentico pilastro della tradizione romagnola

Innanzitutto, diciamo che la Petrangola ha prevalentemente due versioni, entrambe molto diffuse e amate. Una è piacentina e viene giocata con le carte marchigiane, mentre quella più in voga in Emilia Romagna prevede l’utilizzo delle carte da gioco romagnole. In Emilia Romagna è particolarmente apprezzata durante le festività, avendo la caratteristica di poter coinvolgere più giocatori: da quattro a 24, ovviamente con l’utilizzo di più mazzi di carte. L’altra regione in cui questo gioco è molto diffuso è le Marche, dove c’è la variante a due giocatori, cosa non prevista in Emilia. Lo scopo del gioco è eliminare i concorrenti: il singolo punteggio di una mano è utile infatti a non perdere e restare in gioco, ovviamente chi non perde nessuna mano arriverà alla vittoria finale. Il gioco è molto simile al cosiddetto “morto”, gioco tipico campano, almeno per ciò che concerne l’impostazione: ogni giocatore ha tre marche o vite a disposizione, una volta perse tutte e tre sarà eliminato definitivamente dal gioco.

Non vi è assolutamente alcun dubbio che questi giochi resteranno per sempre nella tradizione emiliana, nonostante l’aumento e l’attrazione che i giochi digitali e virtuali hanno un po’ in tutta Italia.