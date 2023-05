“Il governo sarà sempre al vostro fianco”. La promessa di Meloni ai nuovi sindaci

Condividi l'articolo

Giorgia Meloni ha rilasciato un videomessaggio per congratularsi con i sindaci vincitori di questa tornata elettorale. Grande entusiasmo per il risultato di Ancona. “ Abbiamo ottenuto buoni risultati e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica come ad Ancona a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti “, ha dichiarato il presidente del Consiglio, che considera queste vittorie anche come una forma di conferma della bontà dell’operato del governo in questi mesi di insediamento.

“ Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di accordare fiducia al centrodestra premiato il nostro buongoverno, le nostre proposte e la nostra concretezza “, ha detto ancora il premier, esortando però tutti i suoi uomini e gli esponenti dei partiti della maggioranza a non abbassare comunque la guardia, continuando a dare il massimo in favore degli elettori. Questo, infatti, come spiega Meloni, è “ un risultato che ci incoraggia ad andare avanti e a fare ancora meglio. Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a tutti i sindaci che sono stati eletti: il governo lo troverete sempre al vostro fianco “.

Il volto del premier, che si è speso personalmente insieme agli altri leader del centrodestra in questa campagna elettorale, è sorridente. Un segno evidente della soddisfazione per aver dimostrato ancora una volta che gli italiani vogliono il buongoverno e si fidano del centrodestra. Sono state numerose le riconferme nelle città che già avevano amministratori del centrodestra e che, anche ai ballottaggi, hanno confermato la fiducia in queste amministrazioni. Il risultato di Ancona, poi, risulta essere davvero storico per il centrodestra, che per la prima volta si è insediato nel palazzo comunale della città marchigiana.

“ È importante per Ancona ritrovare con forza il suo ruolo di città capoluogo, ma è anche fondamentale per le Marche avere un capoluogo forte, sia per percezione, sia per servizi, sia per dinamiche: è fondamentale essere uniti per affrontare la sfida per il rilancio del nostro territorio “, ha dichiarato al termine dello spoglio il governatore Francesco Acquaroli, parlando con i giornalisti davanti al comune di Ancona.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte