Il governo trova la tregua sul Mes. Ma Renzi tiene Conte sotto ricatto

La situazione sembra essersi sbloccata. Dopo ore di durissimi scontri e pesantissime accuse, la maggioranza pare aver trovato un’intesa di massima per quanto riguarda la riforma relativa al Mes: nell’incontro dei capigruppo è stato raggiunto un accordo sulla risoluzione (“ soddisfacente per tutti “) che sarà presentata domani in occasione delle comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del prossimo vertice in Europa. Ma non tutto è andato liscio: stando a quanto riferiscono fonti di Italia Viva, l’incontro sarebbe stato caratterizzato da una accesa discussione tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico.

Nel testo non viene citata la quota parte per la sanità, anche se si potrebbe far cenno in premessa o nelle conclusioni. Il presidente del Consiglio riceverà l’ok al mandato ma l’impegno sarà quello di modificare profondamente il patto di stabilità prima della sua reintroduzione. Contestualmente dovrà seguire la logica di pacchetto in Ue soprattutto sul fronte dell’Edis (il sistema europeo di assicurazione dei depositi bancari) e dovrà rendersi partecipe di un processo volto a superare il carattere intergovernativo dello stesso Meccanismo europeo di stabilità. Queste sono ritenute le priorità per l’Italia grazie alle quali si potrà dare vita a una nuova stagione dell’integrazione europea. “ Lo stato di avanzamento dei lavori su questi temi in agenda sarà verificato in vista della ratifica parlamentare della riforma del trattato del Mes “, si legge.

Ai giallorossi si chiede che ogni decisione sul ricorso alla linea di credito sanitaria del fondo salva-Stati “ sia assunta solo a seguito di un preventivo ed apposito dibattito parlamentare e previa presentazione da parte del governo di un’analisi dei fabbisogni, nonché di un piano dettagliato dell’utilizzo degli eventuali finanziamenti “. Intanto, come riferisce l’Adnkronos, alle 21.30 è in programma una assemblea congiunta dei gruppi pentastellati per fare il punto sulla risoluzione. A questo punto sembrano essere esclusi colpi di scena: la fronda dei grillini ribelli è destinata a rientrare e a non fare sgambetti.

