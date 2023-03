Il gran giurì incrimina Trump, prima volta per un ex presidente Usa

Condividi l'articolo

Donald Trump è il primo ex presidente incriminato nella storia americana. Il gran giurì di Manhattan lo ha incriminato per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels.

Il gran giurì di New York ha votato per incriminare l’ex presidente Donald Trump per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti.

Le autorità di New York hanno notificato al legale di Donald Trump che l’ex presidente è stato incriminato. Lo riportano i media americani.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte