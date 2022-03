Il Kosovo vuole entrare nella Nato

Condividi l'articolo

“Alla luce della situazione in Ucraina, è arrivato il momento che il Kosovo entri nella Nato”.

Lo ha affermato la presidente kosovara Vjosa Osmani durante una conferenza stampa congiunta ad Ankara con l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan trasmessa dalla Tv di Stato turca Trt. Osmani ha lanciato un appello al presidente turco per aiutare il Paese ad entrare nell’Alleanza Atlantica.

“La Turchia non ha problemi a riguardo” ha affermato Erdogan rispetto alla possibilità di avere il Kosovo all’interno della Nato. “Siamo stati il secondo Paese al mondo a riconoscere il Kosovo e ancora abbiamo colloqui in corso con alcuni Paesi per convincerli a riconoscere il Kosovo” ha detto il presidente turco.



