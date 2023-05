Il leader ceceno Kadyrov: ‘Voglio creare un esercito contro l’Occidente’

Condividi l'articolo

Il leader della Cecenia Ramzan Kadyrov sta valutando la possibilità di creare un esercito per proteggere le nazioni che sono state vittime delle democrazie occidentali. Lo riferisce la Tass. Parlando all’Università delle Forze Speciali russe, ha dichiarato: “Ultimamente sto pensando di formare un esercito piuttosto valido che possa viaggiare in tutto il mondo per proteggere quelle nazioni che attualmente vengono distrutte ed eliminate dai Paesi che hanno imposto la loro democrazia”.

Si tratterà di una squadra esclusiva di patrioti pronti a sacrificare la propria vita per rimettere le cose a posto, ha specificato. “È un percorso molto difficile, ma lo stiamo seguendo”, ha aggiunto Kadyrov. In precedenza, aveva detto di avere l’intenzione di creare una società militare privata dopo il suo pensionamento.

