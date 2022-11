Il Libro bianco sull’alcol del ministero della Salute

Il 25 ottobre 2022, il ministero della Salute ha pubblicato il libro bianco sull’alcol dal titolo “Informare, educare, curare: verso un modello partecipativo ed integrato dell’alcologia italiana” documento di analisi, sintesi e consenso dei lavori svolti in occasione della seconda conferenza nazionale sull’alcol tenutasi presso il Ministero nei giorni 15-17 marzo 2022. Questo evento, organizzato a più di 10 anni dal precedente (promosso dal governo nel 2008), ha avuto come obiettivo principale il confronto fra tutti gli attori impegnati in questo ambito per condividere conoscenze, costruire nuove alleanze e proporre interventi per contrastare l’impatto da uso di alcol nella popolazione e i disturbi da uso di alcol (DUA) in Italia valorizzando l’esperienza dell’alcologia italiana. La conferenza ha infatti visto la partecipazione di diversi attori, tra cui i rappresentanti delle associazioni di auto-mutuo aiuto, delle Regioni, dell’ANCI, degli operatori del settore, delle società scientifiche, dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e di altre istituzioni. Il “libro bianco” il cui testo è largamente legato a un’ampia e prolungata consultazione rivolta alla creazione partecipata del consenso sulle tematiche identificate come prioritarie, è la summa degli orientamenti sulle proposte in materia di prevenzione, salute e politiche sanitarie e sociali. Tale documento rappresenta il più avanzato progetto di “intelligenza collettiva” per elaborare, insieme, una nuova governance della complessità d’impatto che l’alcol determina sul SSN, nei contesti, nella società e nell’individuo.