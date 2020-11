“Il lockdown è già previsto”. Così il Pd ha imposto la linea dura

“ Non c’è un minuto da perdere. Tutto quello che dobbiamo fare, con questi numeri, è scritto qui “. Roberto Speranza mette fretta a tutti quelli che non lo hanno voluto ascoltare nelle scorse settimane e che hanno da sempre voluto sposare la linea più morbida nell’ambito delle restrizioni contro la diffusione del Coronavirus. E accelera facendo riferimento alla “nuova Bibbia” del governo: il documento “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione autunno-invernale”. Lo studio dell’Istituto superiore di sanità – stilato in estate, rivisto il primo ottobre, e approvato dalle Regioni il 16 – contiene le diverse modulazioni delle possibili misure da adottare in relazione all’evoluzione degli scenari epidemiologici e pertanto, sostiene il ministro della Salute, davanti a questi numeri non sarà più possibile fare resistenze contro misure drastiche. Ed è così che l’incubo lockdown torna ad affacciarsi nel nostro Paese.

L’Italia si avvicina sempre più al quarto scenario, il più grave. Un Rt prevalentemente e significativamente maggiore di 1.5 (“ ovvero con stime dell’intervallo di confidenza al 95% di Rt maggiore di 1.5 “) potrebbe portare rapidamente “ a una numerosità di casi elevata e chiari segnali di sovraccarico dei servizi assistenziali, senza la possibilità di tracciare l’origine dei nuovi casi “. Gli esperti hanno avvertito che con un aumento dei casi tanto forte da rendere impossibile le attività di tracciamento e con il rischio che le terapie intensive non riescano a reggere, diventerebbero necessarie “ misure di contenimento molto aggressive “. Tradotto: dove l’indice di trasmissibilità supera l’1,5 e la rete sanitaria è in sofferenza bisogna intervenire con “ restrizioni regionali e/o provinciali “, tra cui “ restrizioni generalizzate “, “ limitazioni della mobilità ” e “ chiusura delle strutture scolastiche/universitarie e attivazione della didattica a distanza “.

Il pressing per il pugno duro

Non si possono trascurare del tutto le prescrizioni che arrivano dalle istituzioni preposte alla sicurezza del Paese. E su questo, scrive l’edizione odierna de La Repubblica, si fa forza l’azione di pressing guidata da Speranza, Dario Franceschini (Beni culturali) e Francesco Boccia (Affari regionali). Nel tardo pomeriggio di ieri è stato convocato d’urgenza il Comitato tecnico-scientifico, chiamato a esprimersi sulle modalità e sulle zone dove adottare le prossime chiusure. “ È scritto lì, confrontate l’Rt, guardate la curva, noi possiamo solo farvi degli approfondimenti sulla rete di medicina territoriale e sulle scuole entro martedì “, si sono limitati a dire gli scienziati. Proprio oggi è il giorno della decisione: è in corso un confronto dell’esecutivo con le Regioni; nel pomeriggio – verso le ore 15.30 – è prevista una nuova riunione del premier Conte con i capidelegazione, allargata ai ministri più direttamente interessati dalle questioni legate alla gestione della pandemia; alle 17 dovrebbero unirsi anche i capigruppo di maggioranza. La convinzione dei giallorossi è che Lombardia e Piemonte, ad esempio, dovrebbero chiudere per almeno due settimane, fermando tutto tranne le attività essenziali.