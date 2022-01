Il maestro Beppe Vessicchio “Ci Sarò!”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 GEN – Il maestro Vessicchio, uno dei volti

storici del Festival di Sanremo, oggi dichiara “Ci Sarò!” e

dirigerà le Vibrazioni che presenteranno “Tantissimo” un brano

di matrice rock, energico e incalzante dove emerge l’animo più

viscerale della band e a cui si contrappone un testo intimista e

dal linguaggio universale, in cui ciascuno può trovare un pezzo

della propria esperienza di vita.

Per la serata dedicata alle cover di venerdì 4 febbraio, Le

Vibrazioni proporranno una loro versione del celebre brano “Live

and let Die” -scritto da Paul e Linda McCartney- insieme al

Maestro Peppe Vessicchio al pianoforte e a Sophie Scott, la

leader dei Sophie and The Giants. Nei giorni scorsi si era

temuto per la presenza del maestro risultato positivo al Covid

ma ora si è negativizzato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte