Il Man City batte 4-1 l’Arsenal e riapre la Premier

(ANSA) – ROMA, 26 APR – Il Manchester City si impone per 4-1

nel big match di Premier League con l’Arsenal e sale a -2

proprio dai Gunners in vetta alla classifica ma con due partite

in meno ancora da giocare.

La squadra di Guardiola si è imposta nettamente. I giochi si

sono fatti subito facili per i padroni di casa che sono passati

al 7′ con De Bruyne. Reazione sterile dell’Arsenal che è stato

punito al 46′ del primo tempo da Stones. All’inizio della

seconda frazione, al 54′, è ancora De Bruyne ad arrotondare il

conto. Holding all’86’ ha accorciato ma in pieno recupero, al

95′, Haaland sigla il 4-1 definitivo. L’Arsenal vede svanire la

possibilità di mettere una seria ipoteca sulla conquista del

titolo.

Negli altri incontri del turno infrasettimanale il Chelsea è

stato battuto 2-0 dal Bradford; il Brighton di De Zerbi ha perso

per 3-1 sul campo del Nottingham Forrest; il Liverpool ha

sconfitto 2-1 il West Ham. (ANSA).



