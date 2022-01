Il Manchester City in rimonta sull’Arsenal, il Chelsea è a -11

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 GEN – Nell’attesa del Chelsea, domani

pomeriggio in campo a Stamford Bridge contro il Liverpool (ore

17,30), il Manchester City allunga in classifica di Premier

League, vincendo nella 21/a giornata sul campo dell’Arsenal per

2-1. Il successo per la squadra di Pep Guardiola è arrivato in

rimonta, dopo che i ‘Gunners’ erano passati in vantaggio con

Saka al 31′ pt. Nella ripresa Mahrez su rigore al 12′ e in pieno

recupero Rodri (48′ st) hanno firmato il sorpasso degli ospiti

che salgono a quota 53 punti, contro i 42 dei ‘Bleus’ di Thomas

Tuchel. Dal 14′ st i londinesi hanno giocato in inferiorità

numerica a causa dell’espulsione di Gabriel. Per i ‘citizens’,

quella odierna, è la 17/a vittoria in campionato. Dopo la sosta,

sabato 15 gennaio, ci sarà il big-match fra il Manchester City e

il Chelsea che, però, è a distanza di sicurezza dalla capolista

della Premier. (ANSA).



