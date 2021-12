Il Manchester City su Haaland, ma lui pensa al Real Madrid

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 DIC – Il Manchester City è determinato a

ingaggiare Erling Haaland, classe 2000, nella prossima estate: a

tal proposito, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo

Marca, il club inglese già da tempo ha avviato contatti con gli

agenti dell’attaccante norvegese. I ‘citizens’, però, dovranno

vincere la concorrenza di Real Madrid, Barcellona e Bayern

Monaco. Haaland gradirebbe il trasferimento dal Borussia

Dortmund, ma non per giocare in Premier League, bensì nella

Liga, magari proprio con la maglia dei ‘Blancos’ attualmente

allenati da Carlo Ancelotti. (ANSA).



