Il marito della speaker della camera negli Usa Nancy Pelosi, Paul Pelosi, è stato arrestato in California per guida in stato di ebbrezza. Lo riporta il sito Tmz, sottolineando che Paul Pelosi è stato arrestato poco prima della mezzanotte nella contea di Napa. La cauzione per il suo rilascio è stata fissata a 5.000 dollari.



