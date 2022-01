IL MIGLIORE: DOMANI ALL’ASTRA L’OMAGGIO DI BELLARIA IGEA MARINA A MARCO PANTANI

Condividi l'articolo

Bellaria Igea Marina entra sempre di più nel mondo bike con eventi legati a questo mondo, con circa due milioni di praticanti.

Dopo avere ospitato la partenza del Campionato Italiano professionisti nel 2021, la prossima primavera la città della Dea Igea, ospiterà uno degli eventi Paralimpici più importanti a livello Europeo, nonché il più importante in Italia legato al mondo del ciclismo.

Oltre a competizioni e manifestazioni agonistiche, si delineano altri eventi importanti dedicati alla narrazione delle gesta dell’ “eroe su pedali”, tra i più amati e che oggi viene ricordato con più affetto: Marco Pantani.

Giovedì 13 gennaio, giorno del compleanno del Pirata, alle ore 20.45 presso il Teatro Astra sarà proiettato “IL MIGLIORE MARCO PANTANI”: un documentario film sulla vita di questo straordinario ed amato campione, scomparso prematuramente .

Alla serata interverranno i famigliari di Marco, il regista Paolo Santolini e la scrittrice Milena Magnani per dare il giusto risalto a questo atleta che ha fatto vivere intense emozioni a milioni di Italiani.

La serata è anche un omaggio a Tonina, la mamma di Marco, originaria di Bellaria Igea Marina che, anche se non più residente, è comunque rimasta legata alla sua città natale.