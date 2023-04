IL Milan non va oltre lo 0-0 in casa con l’Empoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 APR – Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa

contro l’Empoli. Merito dei toscani ma anche demerito dei

rossoneri che non sono mai riusciti a concretizzare il maggiore

possesso palla.

Pioli ha rivoluzionato la squadra rispetto a quella che ha vinto

contro il Napoli al Maradona, operando un ampio turnover in

vista delle sfide di Champions League. Proteste dei milanisti

per un gol annullato a Giraud per un evidente tocco di mano.

I toscani hanno subito la manovra dei padroni di casa, provando

a colpire con ripartenze rapide.

Il Milan sale al terzo posto con 52 punti in classifica, uno in

più dell’Inter che ha pareggiato a Salerno. Ma Lazio, Roma e

Atalanta devono ancora scendere in campo e potrebbero

approfittare del mezzo passo falso delle due milanesi nella

corsa alla qualificazione Champions.

L’Empoli è 14/mo con 32 punti, 13 in più della zona

retrocessione. (ANSA).



