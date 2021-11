Il Milan rischia nel derby, test Verona per il Napoli

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 05 NOV – Il Milan è capolista e avanti di

sette punti ma il pronostico per il derby di domenica sera,

match clou della 12/a giornata di Serie A, pende dalla parte

dell’Inter, mentre l’altra prima della classe, il Napoli, appare

favorito pur ricevendo al Maradona una delle squadre più in

forma del momento, il Verona. Di eventuali rallentamenti in

testa cercherà di approfittare la Juventus, che ospiterà domani

la Fiorentina ma a sua volta si presenta come favorita nel match

allo Stadium. Più facili, sulla carta, gli impegni di Roma, in

trasferta a Venezia, e Atalanta, che andrà a Cagliari.

Secondo gli analisti Snai, a San Siro il «2» nerazzurro si

gioca a 2,20, la vittoria rossonera è data a 3,05. La «X» è

un’ipotesi da 3,60. Tra i probabili bomber del match, in primo

piano Ibrahimovic, la cui firma sul derby vale 2,50. A ruota, la

coppia dell’Inter Lautaro-Dzeko, entrambi a 2,75. Al Maradona le

quote sono nettamente sbilanciate sul successo del Napoli, dato

a 1,40. La prima vittoria esterna del Verona pagherebbe 7 volte

la scommessa, il pareggio si gioca a 4,75. Allo Stadiumi, il

segno «1» della Juve vale 1,60, il colpo viola sale a 5,25.

Improbabile il pareggio, a 4,00. La vittoria della Roma a

Venezia è data a 1,53, quella dei padroni di casa a 5,75. Quasi

identiche le quote per l’Atalanta (1,50) e il 5,75. Tra le big,

la ospita la Salernitana: «1» molto basso, a 1,30, il colpo

campano vale 9 volte la scommessa. (ANSA).



