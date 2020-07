Il Milan vince in rimonta, Napoli frenato a Bologna

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Il Milan ha battuto in rimonta il

Parma (3-1) a San Siro. I gialloblù erano passati in vantaggio

per primi con Kurtic, ma nella ripresa Kessie, Romagnoli e

Calhanoglu hanno ribaltato il risultato permettendo ai rossoneri

di agganciare il Napoli a quota 53 punti. La squadra di Rino

Gattuto non è andata oltre l’1-1 a Bologna. Passata in vantaggio

con Manolas nel primo tempo, a 10′ dal termine si è fatta

raggiungere dal gol di Barrow. Netto 3-0 casalingo della

Sampdoria ai danni del Cagliari. A segno Gabbiadini e due volte

Bonazzoli. Blucerchiati a 38 punti, ormai quasi salvi. (ANSA).



