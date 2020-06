Il ministro Boccia a Rimini: Covid all’angolo ma serve prudenza

(ANSA) – BOLOGNA, 04 GIU – “Ieri siamo ripartiti con la mobilità tra regioni, è stato un sospiro di sollievo per tutti ma serve ancora prudenza perché il Covid è sconfitto ma non è scomparso. Lo abbiamo messo in un angolo ma non è scomparso.

Abbiamo pagato un prezzo altissimo, 4.100 morti in Emilia-Romagna, oltre 33.000 vite” in Italia “non ci sono più”.

Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, a Rimini per l’inaugurazione dell’hub nazionale e regionale per la terapia intensiva.

Guardando al futuro, “le risorse che abbiamo” tra quelle già previste e quelle che potrebbero arrivare dell’Europa, “sono senza precedenti – ha argomentato – Abbiamo il dovere storico di rendere la nostra sanità pubblica una eccellenza nel mondo”, attraverso la “prevenzione territoriale pubblica” e anche un “mix tra pubblico e privato che sia un mix di eccellenze. La salute e la protezione della vita – ha concluso Boccia – vengono prima di tutto”. (ANSA).



