Il Napoli vince a Bologna, lo Spezia manda ko il Milan

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Il Milan va ko al 51′ della ripresa e

fallisce il sorpasso all’Inter, il Napoli vince a Bologna e si

rilancia. Frenata per i rossoneri che vengono battuti in casa

dallo Spezia 2-1 con un gol di Gyasi al 6′ minuto della ripresa.

Grande protagonista Leao che procura un rigore (fallito da Theo

Hernandez, che calcia fuori) e nel recupero del primo tempo

trova il vantaggio. Nella ripresa Agudelo pareggia poco dopo il

suo ingresso. Nel recupero l’arbitro cancella un gol di Messias

non concedendo un vantaggio; poco dopo lo Spezia la ribalta con

Gyasi.

Riparte il Napoli che a Bologna vince 2-0 grazie alla

doppietta del messicano Hirving Lozano. Napoli avanti dopo venti

minuti grazie a uno spunto di Elmas propiziato da Zielinski. Sul

cross in area Lozano anticipa tutti e batte Skorupski. Palo per

Fabian Ruiz nel finale di tempo. La ripresa si apre con il

raddoppio di Lozano su imbeccata sempre di Fabian Ruiz. Nel

finale Spalletti ritrova anche Osimenh che ha il tempo di

sfiorare lo 0-3. Nel recupero palo bolognese con Svanberg.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte