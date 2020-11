Il no di Toti al lockdown: “Proteggere i più anziani”. Ma è bufera su un tweet

Sono ore frenetiche per decidere le misure da prendere per fronteggiare l’aumento dei contagi da coronavirus nel Paese. I vertici regionali anche oggi sono riuniti con governo per decidere le misure dei prossimi giorni e scongiurare, così, un lockdown generale per il Paese. Tra le proposte avanzate da Giovanni Toti, governatore della Liguria, c’è quella dell’isolamento degli over75, considerati la parte debole del Paese, per evitare loro il rischio di esporsi al contagio in situazioni che possono essere evitabili.

“ Mattinata di confronto tra Governo e Regioni su nuove misure per contenere il Covid-19. Non credo che il Paese possa permettersi un nuovo lockdown, così come sarebbe impossibile bloccare gli spostamenti tra regioni mentre l’Italia continua a lavorare e produrre. Bisogna smettere di agire sempre sulle stesse categorie. Le regole eccezionali non possono valere solo per chiudere, semmai ora devono servire a scardinare la burocrazia che ancora ci impedisce di affrontare questa emergenza “, ha dichiarato Giovanni Toti su Twitter. Nell’estremo tentativo di non arrivare a un lockdown nazionale, quindi, secondo il governatore della Liguria occorre prendere misure ora.

Oltre all’assunzione di personale specializato per ospedali e Rsa, da immettere nel mercato del lavoro anche prima di terminare il corso di studi, per Giovanni Toti bisogna affrontare la questione anziani, senza penalizzare il resto del Paese. “ Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani e non considerare alcun intervento su coloro che rischiano davvero. Speriamo ci sia saggezza stavolta e non demagogia “. Le parole di Giovanni Toti sono state condivise da Attilio Fontana e Alberto Cirio, governatori della Lombardia e del Piemonte. Il blocco nord-occidentale del Paese sembra voler agire di comune accordo.