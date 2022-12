Il nodo del Superbonus, “Soluzione in un paio di giorno”

Condividi l'articolo

Sul Superbonus “le imprese devono essere salvaguardate. Con il ministro Giorgetti questa situazione c’è molto chiara. Verremo assolutamente in soccorso delle imprese. Nel giro di un paio di giorni dovremo avere delle risposte che verranno calate nell’aiuti quater”. Cosi il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, in collegamento con gli Stati Generali delle imprese a Cassano D’Adda.

“Ovviamente non verremo in soccorso di coloro i quali hanno tratto profitto da questa situazione. Di questi soggetti – rileva Leo – non ci vogliamo occupare ma delle imprese, dei lavoratori e dei soggetti che poi hanno affidato e avviato queste costruzioni ci occuperemo”.

Il viceministro si rivolge anche al “sistema bancario che deve però, visto che ne sta traendo anche profitti e benefici, agevolare le procedure perché non è pensabile che imprese che si sono impegnate si trovino in una situazione di difficoltà finanziaria che sicuramente non è giustificabile”.

