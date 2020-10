Il nonno dei Finanzieri compie 100 anni

Si è svolta questa mattina, nel cortile della caserma del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, in via Augusto Grassi, la cerimonia di solenne alzabandiera per festeggiare il 100° anniversario di compleanno del Tenente ad honorem Dario Giovagnoli.

Alla cerimonia erano presenti il Vicepresidente A.N.F.I. per l’Italia Settentrionale, Generale di Brigata c.a. Mauro Santonastaso, il Sindaco di San Clemente – paese natale del centenario militare in congedo – Mirna Cecchini e il Sindaco Andrea Gnassi in rappresentanza della città di Rimini dove il Tenente Giovagnoli risiede da 40 anni.

