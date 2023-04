Il nuovo Bond, un semi-ignoto ultratrentenne

Condividi l'articolo

Il nuovo James Bond dopo Daniel Craig sarà un attore semisconosciuto e ultratrentenne. Questa l’indicazione offerta da Debbie McWilliams, storica direttrice dei casting dei film di 007, in una nuova intervista a Radio Times. McWilliams ha smentito voci circolate l’anno scorso secondo cui l’età del nuovo Bond sarebbe stata considerevolmente inferiore a quella dell’era Craig, in questo in linea con quanto affermato dal producer Michael Wilson che ha parlato di “un trentenne”, più o meno coetaneo di quando la star uscita di scena in No Time to Die ereditò il ruolo nel 2006 in Casino Royale. McWilliams ha rivelato che anche all’epoca di Craig si cominciò cercando un attore più giovane: “Ma ci rendemmo conto che non avevano la gravitas. Non avevano l’esperienza, né la capacita’ mentale di entrare nella parte, perché non è solo la parte, è l’enorme responsabilità che quel ruolo comporta”. La direttrice del cast, senza sbilanciarsi, ha puntato anche sul fatto che, come Craig, anche i Bond prima di lui erano nomi poco noti al grosso pubblico: “Timothy Dalton era famoso, ma soprattutto come attore shakespeariano. Pierce Brosnan era conosciuto per la televisione, così come Roger Moore. Nessuno aveva sentito parlare di Sean Connery prima del debutto dello scozzese nel 1962 in Licenza di Uccidere”, il primo dei suoi sette Bond. E anche Craig, se era noto prima di Bond, lo era negli ambienti che apprezzano il cinema indipendente. Dopo Connery altri sei attori hanno interpretato il popolare personaggio uscito dalla penna di Ian Fleming. Craig è uscito dalla parte nel 2021 e i produttori della serie decisero allora di lasciar passare del tempo prima della scelta del successore per consentire a Daniel di dormire sugli allori senza essere spodestato prematuramente. Da allora le voci sul nuovo 007 si sono rincorse all’infinito e in gennaio la star di Bullet Train Aaron Taylor-Johnson è apparso come frontrunner. L’attore di Avengers: Age of Ultron, che ha 32 anni, avrebbe incontrato la producer Barbara Broccoli e l’anno scorso sarebbe stato al centro di un provino segreto: un test che, secondo il Daily Mail, “sarebbe andato molto bene”. Se la scelta dovesse essere confermata, Aaron avrebbe battuto nomi di serie A come Idris Elba, che in marzo si è tirato fuori dalla gara, e poi Tom Hardy, Henry Cavill, Richard Madden e Regé-Jean Page di Bridgerton

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte