Il Paese affonda e loro pensano ai bonus rosa

00:00 Arriva la manovra da 38 miliardi e i giornali si eccitano per gli sgravi del lavoro femminile, come se fosse questo oggi il problema.

03:05 L’altro grande alleato di Conte è la Cgil di Maurizio Landini…

05:15 Che fine ha fatto il Recovery fund? Da leggere Federico Fubini.

05:38 Enrico Carraro, presidente degli industriali veneti dice che questa manovra non ha una visione.

06:08 Capezzone ridicolizza giustamente la manovra mentre Milena Gabanelli parla delle mance inutili.

07:45 Risposte ai commenti dei commensali.

08:38 Agostino Miozzo dice che il Natale non si può fare, ma la scuola, bontà sua, è un’emergenza. Da leggere il prof Alessandro D’Avenia sul Corriere.

12:15 Macron al Corriere contro Onu e Oms, ma lui non è Trump, e quindi va bene tutto.

12:50 Gino Strada arriva o non arriva in Calabria? Ancora non si capisce, soprattutto perché la nomina dovrebbe arrivare dal governo giallorosso.

13:35 Secondo una ricerca dell’Istituto tumori il virus circolava dall’estete del 2019, non tutti però ci credono dice Repubblica.

14:10 Ritratto di Domenico Arcuri a cura di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera: niente di esaltante.

14:52 Gli stati generali dei 5Stelle sono stati una pagliacciata, per Tito e Repubblica nasce però un partito…

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte