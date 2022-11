Il panel di tecnici Ue indica Di Maio come inviato speciale nel Golfo Persico

Condividi l'articolo

Il panel dei tecnici indipendente che ha ricevuto mandato dall’Ue di selezionare l’inviato speciale europeo nel Golfo Persico, a quanto si apprende, ha indicato l’ex ministro degli Esteri Luigi Di Maio quale miglior candidato della quaterna giunta sui tavoli di Bruxelles.

Nel documento notificato dal panel stesso agli uffici dell’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, si legge infatti che “sulla base delle prestazioni” fornite “dai candidati si raccomanda di nominare il sig. Luigi Di Maio” come inviato speciale dell’Ue nel Golfo. La raccomandazione, arrivata dopo una serie stringente di interviste e colloqui volti a stabilire le qualità dei singoli candidati, non costituisce comunque la nomina ufficiale, che spetta a Borrell.

All’interno della quaterna, oltre all’ex capo della diplomazia italiana, figura anche il cipriota Markos Kyprianou, l’ex inviato dell’Onu in Libia Jan Kubis e l’ex ministro degli Esteri e commissario Ue Dimitris Avramopoulos, per il quale Atene si sta molto spendendo.



