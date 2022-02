Condividi l'articolo

“I bambini soldato sono derubati della loro infanzia, della loro innocenza, del loro futuro, tante volte della loro stessa vita. Ognuno di loro è un grido che sale a Dio e che accusa gli adulti che hanno messo le armi nelle loro piccole mani. #RedHandDay”. Lo afferma papa Francesco in un tweet, in occasione della Giornata internazionale contro l’uso dei bambini in situazioni di conflitto.



