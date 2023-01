Il Papa ringrazia e fa gli auguri a Mattarella e Meloni

Condividi l'articolo

(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 01 GEN – “Viva gratitudine

esprimo al presidente della Repubblica italiana, onorevole

Sergio Mattarella, invocando prosperità per il popolo italiano.

Anche gli stessi desideri per il presidente del governo”. Lo ha

detto papa Francesco all’Angelus.

“Nel mondo intero e in tutti i popoli sale il grido ‘no alla

guerra’, ‘no al riarmo’. Le risorse vadano allo sviluppo:

salute, alimentazione, educazione, lavoro”, ha aggiunto il Papa

nella Giornata Mondiale della Pace. “In questo giorno che san

Paolo VI volle dedicare alla preghiera e alla riflessione per la

pace nel mondo – ha sottolineato il Pontefice -, sentiamo ancora

più forte, intollerabile, il contrasto della guerra che in

Ucraina e in altre regioni semina morte e distruzione”.

“Tuttavia non perdiamo la speranza – ha proseguito -, perché

abbiamo fede in Dio, che in Gesù Cristo ci ha aperto la via

della pace. L’ esperienza della pandemia ci insegna che nessuno

può salvarsi da solo, ma che insieme possiamo percorrere

sentieri di pace e di sviluppo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte