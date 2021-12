Il Papa senza ipocrisia La morale contro il moralismo … di Sergio Pizzolante

“E questo è un peccato, ma non è dei peccati più gravi. I più gravi sono quelli che hanno più “angelicalità” (hanno più a che fare con lo spirito, ndr), la superbia, l’odio… I peccati della carne non sono i più gravi. Così Aupetit è un peccatore come lo sono io, come è stato Pietro, il vescovo su cui Gesù ha fondato la Chiesa. Come mai la comunità del tempo aveva accettato un vescovo peccatore, che aveva rinnegato Cristo? Perché era una Chiesa normale, abituata a sentirsi peccatrice sempre, tutti, una Chiesa umile. Si vede che la nostra Chiesa non è abituata ad avere un vescovo peccatore, facciamo finta a dire: è un santo il mio vescovo, con questo cappelluccio rosso… No, tutti siamo peccatori. Ma il chiacchiericcio cresce e toglie la fama e un uomo al quale hanno tolto la fama così non può governare. Questa è una ingiustizia. Per questo ho accettato la rinuncia di Aupetit: non sull’altare della verità, ma sull’altare dell’ipocrisia»”.