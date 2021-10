Il Papa sulla pandemia, la libertà è un valore comunitario

Condividi l'articolo









(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 20 OTT – Monito del Papa ai

tanti che invocano la libertà in questo momento di pandemia: “In

questo momento storico, abbiamo bisogno di riscoprire la

dimensione comunitaria, non individualista, della libertà”, ha

sottolineato Francesco nell’udienza generale. “La pandemia ci ha

insegnato che abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma non basta

saperlo, occorre sceglierlo ogni giorno concretamente. Decidere

su quella strada. Diciamo e crediamo che gli altri non sono un

ostacolo alla mia libertà – ha rimarcato il Pontefice -, ma la

possibilità per realizzarla pienamente”.

L’udienza era cominciata con un piccolo fuoriprogramma. Un

bambino, superando ogni controllo, è corso da lui sul palco. Il

Pontefice lo ha accarezzato, h parlato con lui e poi ha chiesto

al Reggente della Prefettura della Casa Pontificia, mons.

Leonardo Sapienza, che sedeva accanto a lui, di cedere la sedia

al bambino.

Prima di iniziare la catechesi il Papa ha detto: “Questo

bambino ha avuto la libertà di avvicinarsi e muoversi come fosse

a casa sua”, “ringrazio questo bambino per questa lezione”, “il

Signore lo aiuti nella sua limitazione nella sua crescita. I

bambini non hanno un traduttore automatico dal cuore alla vita,

i bambini vanno avanti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte