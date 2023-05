Il Parlamento ucraino dà il via libera a sanzioni per 50 anni all’Iran

Condividi l'articolo

La Verkhovna Rada (Parlamento) dell’Ucraina ha approvato l’introduzione di un nuovo pacchetto di sanzioni della durata di 50 anni contro l’Iran, accusato di fornire alla Russia droni e armi per bombardare le città ucraine. Lo riporta Rbc-Ucraina.

Secondo quanto riferito dal deputato Oleksiy Honcharenko su Telegram, 328 parlamentari hanno sostenuto la risoluzione presentata dal presidente ucraino Zelensky sulla base di un decisione del Consiglio di sicurezza nazionale. La norma contempla un divieto totale di commercio con l’Iran, di investimenti e trasferimento di tecnologie, oltre a impedire il ritiro di capitali iraniani dal Paese.

Il Parlamento ucraino ha votato ufficialmente per istituire l’8 maggio come Giornata della memoria e della vittoria nella Seconda guerra mondiale, in linea con i Paesi occidentali europei, e il 9 maggio la Giornata dell’Europa, abbandonando così il precedente calendario che legava l’Ucraina al mondo russo, dove il 9 maggio si celebra la Giornata della vittoria sul nazismo. Lo riporta Rbc Ucraina. Secondo quanto riferito dal deputato Oleksiy Honcharenko, 317 parlamentari hanno votato a favore del disegno di legge, presentato dal presidente ucraino Zelensky lo scorso 8 maggio.

