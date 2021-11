Il Parmigiano Reggiano è il più premiato al mondo

Condividi l'articolo









Il Parmigiano Reggiano vince 126 medaglie al World Cheese Awards, competizione accreditata come la più importante del mondo dedicata ai formaggi. La gara quest’anno è in programma a Oviedo, in Spagna, dal 3 al 6 novembre. La giuria internazionale, composta da 250 esperti , ha assegnato- informa una nota- al Parmigiano Reggiano il record storico di 7 medaglie Super Gold, 6 delle quali vinte dai caseifici aderenti alla Nazionale. Con il risultato- affermano dal consorzio di tutela- il “Parmigiano Reggiano è il formaggio più premiato al mondo ed è quello che si è aggiudicato più Super Gold rispetto a tutti gli altri presenti in gara”. L’organismo di tutela segnala che la Nazionale del Parmigiano Reggiano, composta da 96 caseifici provenienti da tutte le province del comprensorio (10 in più rispetto al 2019, è arrivata ad essere “la più grande missione collettiva mai intrapresa da un formaggio italiano all’estero, uno sforzo di gruppo- viene sottolineato- che ha fruttato alla Nazionale 111 medaglie: 6 Super Gold (miglior formaggio del tavolo), 28 d’oro, 50 d’argento, 41 di bronzo”. “La Nazionale del Parmigiano Reggiano – ha affermato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano – ha dimostrato ancora una volta le qualità di un formaggio unico al mondo. Torniamo in Italia a testa alta, con un bottino complessivo di 126 medaglie su 174 campioni presentati in gara dopo aver battagliato con 4.079 formaggi da 48 Paesi del mondo. Un successo che è motivo d’orgoglio per tutta la nostra filiera che ogni giorno impegna migliaia di allevatori di 307 caseifici artigianali nella ricerca dell’eccellenza assoluta”.



