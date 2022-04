Il peggio e il meglio. Dell’Italia … di Sergio Pizzolante

A Milano, verso la fine della guerra, nell’arco di qualche settimana, ci fu un pubblico festante al teatro Lirico di Milano, vicino Piazzale Loreto, per il discorso di Mussolini, poi ci fu Piazzale Loreto, con in parte, lo stesso pubblico, che prendeva a calci e sputava i corpi privi di vita di Mussolini e Claretta Petacci.

Oggi abbiamo un tourbillon di umori e rumori, più sfumati, più torbidi, non meno pericolosi.

Sovranisti, nazionalisti, populisti, negazionisti, antieuropei. A senso alternato.

Antiamericani sempre.

Se oggi noi fossimo attaccati potrebbero salvarci solo la NATO e gli americani, ma noi odiamo la NATO e gli americani.

Pronti a chieder loro la cioccolata se dovessero salvarci ancora.

Ma adesso, adesso, c’è una marea di gente, che attribuisce agli americani la guerra in Ucraina.

Che nega la responsabilità russa per le stragi.

Che vuole la resa ucraina. Perché la guerra ci disturba il Pic Nic. Perché i russi non vengono più in albergo da noi, non comprano i nostri foulard, non vengono nelle nostre gioiellerie.

O perché siamo cretini e basta.

O perché, appunto, riemergono vecchie culture e antichi istinti.

Tic di un popolo senza spina dorsale.

Smidollato.