Il piano del Cav contro il caro bollette: “Investire sul nucleare”

Più che il secondo sabato sugli spalti di seguito, a testimoniare la rinnovata voglia di fare di Silvio Berlusconi è la lettera che ha inviato oggi alla riunione dei giovani del Partito Popolare europeo, in corso a Roma.

Il leader di Forza Italia affronta diversi temi, dai valori fondanti del Ppe alla difesa europea al caro bollette. Su quest’ultimo punto, l’ex premier elogia l’operato del governo, che ha accolto le proposte azzurre di una riduzione fiscale; ma, aggiunge, “ bisogna anche risolvere il problema della dipendenza energetica e della eccessiva fluttuazione dei prezzi una volta per tutte a livello nazionale ed europeo “. Per questo Forza Italia ha chiesto di aumentare la produzione di gas nazionare e lavorare a un meccanismo più efficiente di stoccaggio, che permetta di costruire scorte europee e contenere i rialzi. Perché a pagare il prezzo più alto della crisi sono le famiglie e le imprese: “ Sono a rischio migliaia di posti di lavoro, e le famiglie rischiano di non riuscire a far fronte all’aumento dei prezzi “, ricorda il Cav.

Che rilancia la ricerca sul nucleare di ultima generazione, riconosciuto dall’Unione europea come una fonte di energia pulita. Nella lettera non poteva mancare un passaggio sui valori che animano il partito europeo di cui fa parte Forza Italia: “ L’europeismo è uno dei nostri valori fondanti “, sottolinea Berlusconi, che richiama alla “ vera e propria necessità ” di creare un sistema comune di difesa europea. Chiudendo la lettera, l leader azzurro ripercorre anche la sua parabola politica e quella dei molti giovani che lo affiancarono al momento della sua discesa in campo: “ Venticinque anni fa volevo promuovere un ricambio della classe politica italiana, fare largo ai giovani. Molti dei ragazzi che, allora, hanno voluto dare un contributo e si sono impegnati con noi per dare un futuro diverso all’Italia, sono diventati parlamentari, europarlamentari e poi ministri, hanno potuto cambiare il nostro Paese e anche l’Europa “.

Per la prima uscita pubblica dopo il ricovero al San Raffaele, Berlusconi si era concesso un pomeriggio in tribuna all’U-Power Stadium, lo stadio del Monza di cui è patron dal 2018 e presidente onorario. Oggi l’ex presidente del Consiglio è tornato allo stadio per assistere al match tra i suoi biancorossi e il Pisa (terminato con la vittoria dei nerazzurri per 2 a 1). A fargli compagnia, in tribuna d’onore, c’erano la fidanzata Marta Fascina, il fratello Paolo (il presidente esecutivo del club), l’inseparabile Adriano Galliani, la senatrica azzurra Licia Ronzulli e l’amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino.

